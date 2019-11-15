KKTC'nin kuruluşu kutlandı

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, törende bir konuşma yaptı...

Törene, çok sayıda vatandaş ve gaziler katıldı.

KKTC’nin 36. Kuruluş yıl dönümü İzmir’de de coşkuyla kutlandı.

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Servet Başaran, KKTC’nn hala haksız ambargolara kaşı olduğunu vurguladı.

Vatan Partisi bu yıl da törene katılan tek siyasal parti oldu. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Kıbrıs sorunu hakkında partisinin çözüm önerisini dile getirdi.

Törenin ardından Başkonsolos Servet Başaran tebrikleri kabul etti. Vatan Partisi yönetimi Başkonsolos Başaran’a Aydınlık Gazetesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyaya tanıtılma zamanı isimli özel eki takdim etti.



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