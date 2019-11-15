KKTC'yi bir tek Aydınlık gördü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıldönümünü Aydınlık Gazetesi dışında hiçbir gazete birinci sayfadan ve geniş bir şekilde yer bulmadı.

Aydınlık Gazetesi birinci sayfadan verdiği haberde"KKTC'yi dünyaya tanıtma zamanı" başlığını attı. Haberin detayında "Dünyanın gözü Doğu Akdeniz’in incisi Kıbrıs’ta. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkünün hakkını gaspetmek isteyen korsan ittifakına karşı, KKTC halkının talebi açık:İki devletli çözüm. Bu dava milli dava."denildi.Ayrıca Aydınlık Gazetesi bugüne özel 36 sayfalık KKTC eki çıkardı.