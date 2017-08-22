FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı, şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.



Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.



Bu arada daha önce yakalanan 27 şüpheli arasındaki 9 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.



Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi" oldukları iddia edilen 28'i muvazzaf asker, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf asker, 2'si sivil olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.