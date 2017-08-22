Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
Konyaspor Başkanı'nın serbest bırakılmasına AKP'den tepki
THY'den flaş karar
THY'den flaş karar
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Yüksekova'da patlama: 2 asker yaralı
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...
Atatürk Havalimanı'nda bugün! Kümülonimbus...

Kocaeli merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 30'a yükseldi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ soruşturmasında gözaltı sayısı 30'a yükseldi

Kocaeli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı, şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Bu arada daha önce yakalanan 27 şüpheli arasındaki 9 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi" oldukları iddia edilen 28'i muvazzaf asker, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf asker, 2'si sivil olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #kocaeli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da usulsüz bandrol kullanımına yönelik operasyon
Sonraki Haber
Manisa Demirci'de aşırı yağış elektrik, internet ve telefon hatlarını kesti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.