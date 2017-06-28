FETÖ sanığı eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı Hamza Koçyiğit'in, askeri okul personeli ve öğrencileri fişlediği iddia edildi. Koçyiğit'in, personelleri aile yapısı, siyasi görüşleri, etnik kimlikleri, alkol, kadın, para ve makam zaafları yönünden fişleyerek örgüte rapor ettiği belirlendi.

Öğrencileri fişledi, örgüte tek tek rapor etti.



Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil'in de arasında bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



İddianamede, FETÖ sanığı eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit'in askeri okul personeli ve öğrencileri nasıl fişlediğine yer verildi.



İddianamede Koçyiğit'in askeri lise ve harp okullarına giren öğrenciler, okul komutanları ile öğretmenler hakkında detaylı raporlar hazırladığı belirtildi. Raporlarda personellerin, etnik kimlikleri, siyasi görüşleri, aile yapısı, alkol, kadın, para ve makam zaafları gibi özel bilgilerinin bulunduğu saptandı.



İddianamede Koçyiğit'in bu raporları kendisinden sorumlu FETÖ mensuplarına verdiği belirtildi.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamenin de yeni ayrıntıları ortaya çıktı.



Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Alay Komutanı Kutsi Barış’ın darbeye yönelik emir ve talimatlarının anlatıldığı iddianamede, 14 Temmuz'da WhatsApp üzerinden prova yaptığı belirtildi.



İddianamede Barış’ın, 15 Temmuz öncesinde karargahlar ve kurumlarda görevli üst rütbeli personelle planlamaya yönelik toplantılar yaptığı kaydedildi. Barış'ın darbe girişimine ilişkin faaliyetlerin tamamının "Pars" koduyla isimlendirdiği belirtilen iddianamede, kolay iletişim için yine Barış'ın WhatsApp grupları kurduğu ifade edildi.



ulusal.com.tr