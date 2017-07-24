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Kokteyl dersi kaldırıldı

Otelcilik ve turizm meslek liselerinde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi kaldırıldı. Karara turizmcilerden tepki gecikmedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, gelen turistlere süt ve ayran mı ikram edeceğiz diye sordu.

Kokteyl dersi kaldırıldı
Otelcilik ve turizm meslek liselerinde ‘alkollü içki ve kokteyl hazırlama’ dersi kaldırıldı.

Karar, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıkladı yeni müfredat ile ortaya çıktı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler karara tepkili.

Otelciler federasyonu karardan dönülmesini istiyor. 

Haber:Belma Yücel
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr
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