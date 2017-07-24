Otelcilik ve turizm meslek liselerinde alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersi kaldırıldı. Karara turizmcilerden tepki gecikmedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, gelen turistlere süt ve ayran mı ikram edeceğiz diye sordu.

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