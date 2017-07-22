Hendekler, tüneller, bariyerler ve bombalı tuzakları aştılar, bina içinde saklanan temsili teröristleri etkisiz hale getirdiler. Komandoların meskun mahal operasyon tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Helikopterden iplerle indiler, çevre güvenliğini aldılar. Terör örgütlerinin korkulu rüyası mavi bereliler, Komando İhtisas Kursu'nun beşinci safhası olan meskun mahal operasyon kursunu başarıyla tamamladı.



Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı dünyanın en zor askeri eğitim merkezleri arasında.



Astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu'nun beşinci safhası yapıldı.



Eğitimde komandolar gerçeği aratmayan tatbikata imza attı. Önce operasyon yapılacak evler tespit edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Komandolar emin adımlarla binalara yaklaştı ve içeriye girdi. Ev ve odalar tek tek kontrol edildi.



Bina içinde saklanan temsili teröristler etkisiz hale getirildi.



Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.







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