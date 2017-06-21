Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Yüzbaşı Murat Üçöz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile şehit ailesinin yaşadığı Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'ndeki eve geldi.
Buradaki taziye çadırında şehidin babası Tümen, annesi Sevim, ağabeyi Tümay, ablası Tülin ile eşi Buket'i ziyaret eden Orgeneral Akar, aileye başsağlığı diledi.
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