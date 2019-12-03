Konfederasyon başkanı CHP’li belediyede yönetici oldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

Aydınlık’a konuşan Balık, bu görevi konfederasyon başkanlığıyla birlikte yürüteceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Balık, geçen ağustos ayında, Antalya’da öğretmenlik görevine döndü ve sendikacılığa amatör olarak devam ediyordu. Daha sonra Balık’ın 27 Kasım 2019 tarihli yazıyla, büyükşehir belediyesinde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na vekaleten, Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ise asalaten göreve getirildiği öğrenildi. Cumartesi günü İstanbul’da yapılan konfederasyonun il temsilciliği toplantısında Balık, iddialara göre, "(Belediyede) Göreve başlarsam, belediyeye gitmeyeceğim. Maaşımı belediye ödeyeceği için ekonomik olarak konfederasyon rahatlayacak" dedi. Bunun üzerine Konfederasyon üyelerinin, Balık’ın CHP’li belediyede çalışacak olmasını eleştirerek, konfederasyon başkanlığından istifasını istediği öne sürüldü.

‘GÖREVİMİN BAŞINDA OLACAĞIM’

Konuyu sorduğumuz Balık ise belediyede verilen görevi yerine getireceğini, konfederasyon başkanlığını da beraberinde sürdüreceğini söyledi. Mehmet Balık, "Ben devlet memuruyum, tabii ki görevimin başında olacağım. Devlet memurluğunun gereği neyse ben de onu yapacağım" dedi. Antalya’da görevinin başında olacağını söyleyen Balık, "Konfederasyon başkanlığını yürütmemin önünde de kanunen bir engel yok. Devlet göreviyle bağdaşmayan bir durum varsa o zaman değerlendiririz. Ne görevimden ne devlet memurluğumdan taviz vermem. Bugüne kadar görevlerimi aksatmadım. İşe gitmeme gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

Aydınlık