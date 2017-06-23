"Kontrollü darbe" söyleminin mimarları NATO'daki FETÖ'cü subaylar çıktı. Pentagon'un psikolojik savaş elemanı Michael Rubin'in paylaştığı ve "kontrollü darbe" tezi üzerine kurulan 138 sayfalık raporun, ilk olarak 16 Mayıs'ta FETÖ'cü askerler tarafından yayınlandığı öğrenildi. Raporda, Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılıyor. Darbe nedeniyle ihraç edilen askerler "mağdur" olarak gösteriliyor.

FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi baltalamak için ortaya atılan ‘kontrollü darbe’ söyleminin merkezi NATO’daki FETÖ’cü subaylar çıktı.



Pentagon'un psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin'in, twitter hesabından paylaştığı raporun, TSK'dan tasfiye edilen, NATO’da görevli subaylar tarafından hazırlandığı öğrenildi. Rapor önce FETÖ'cü askerlerin kurduğu, kendilerine "Purged NATO Officer" ismini veren grup tarafından yazıldı.



Rapor, ilk olarak 16 Mayıs 2017’de "Purged Nato" adlı sitede İngilizce olarak yayımlandı. 19 Haziran’da da “Gerçeğin Peşinde-15 Temmuz 2016” ismiyle Türkçe olarak yayımlanan raporu, Rubin de sosyal medya hesapları üzerinde paylaştı.



Rapor, ‘Purged Nato’ isimli gruba ait sosyal medya hesabında ise “Tasfiye edilenler tarafından titizlikle hazırlanan 15 Temmuz belgesi” olarak sunuldu. FETÖ’cüler ve bazı çevrelerce dillendirilen “Erdoğan savaş suçlusu” argümanı üzerinden kurulan rapor “kontrollü darbe”nin söyleminin de temeli niteliğinde olmasıyla dikkat çekiyor.



Türkiye’nin batı çizgisinden uzaklaştığı vurgulanan raporda, NATO'ya Türkiye'ye müdahale çağrısı yapılıyor, FETÖ ve PKK soruşturmalarından ihraç edilenler "mağdur" olarak gösteriliyor.



ulusal.com.tr