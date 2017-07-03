Çok sayıda kişi tutuklandı
Çok sayıda kişi tutuklandı
Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı
Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı
WhatsApp'a bakın ne geliyor
WhatsApp'a bakın ne geliyor
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar
FETÖ/PDY operasyonu: Tutuklandılar

Konya'da çirkin saldırı

Konya'da dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan tanıtım tabelasına saldırı düzenlendi.

Konya'da çirkin saldırı

Konya'da dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan tanıtım tabelasına saldırı düzenlendi.

Saldırıda tabela kırıldı.

Olayın ardından yurttaşlar polise şikayette bulundu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Konya #atatürk #saldırı
banner863
Önceki Haber
TSK'dan hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Eski belediye başkanın oğluna silahlı saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.