Konya'da dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan tanıtım tabelasına saldırı düzenlendi.
Saldırıda tabela kırıldı.
Olayın ardından yurttaşlar polise şikayette bulundu.
ulusal.com.tr
Konya'da dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan tanıtım tabelasına saldırı düzenlendi.
Konya'da dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Atatürk Anıtı'nın yanında bulunan tanıtım tabelasına saldırı düzenlendi.