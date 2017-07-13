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Konya'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri belirlendi

Konya'nın Meram ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri belirlendi.

Konya'da etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri belirlendi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde terör örgütü  IŞİD'e yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Meram ilçesinde terör örgütü  IŞİD'e yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin otopsi işlemleri tamamlandı.

Parmak izlerinden yola çıkılarak, tamamı  IŞİD terör örgütü mensubu olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan teröristlerin A.Y. (26), F.H.T, V.S, M.E.D. ve M.C. olduğu belirlendi.

 IŞİD'in Suriye kamplarında eğitim almışlar

A.Y'nin daha önce PKK terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde yattığı tespit edildi. Diğer 4 teröristin ise  IŞİD'in Suriye kamplarında eğitim aldıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında ev sahibi M.Ö'nün de bulunduğu, M.Ö'nün daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finans sağladığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre sonra serbest kaldığı tespit edildi. Şüpheli M.Ö'nün kardeşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.

Bombayı patlatmaya hazırlandığı sırada etkisiz hale getirilmiş

Öte yandan operasyon düzenlenen villada yapılan aramada, 4 kilogram TNT patlayıcı ve canlı bomba yeleğinin, çatı katında öldürülen teröristlerden A.Y'nin yanında bulunduğu bildirildi. A.Y'nin bombayı patlatmaya hazırlandığı sırada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde dün terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 polis memuru hafif yaralanmıştı.
Çatışmanın çıktığı evin, Vali Konağı yakınlarında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı güzergahında bulunması dikkati çekmişti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #terörüst #ışid #meram
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