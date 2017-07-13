4 ilde saldırı yapmayı planlıyorlardı, Konya'da öldürüldüler. Özel harekat polislerinin operasyon yaptığı o ev FETÖ'den gözaltına alınan bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı.
Dün Konya Emniyeti, terör örgütü IŞİD'in hücre evine baskın düzenlemiş ve 5 terörist öldürülmüştü. O baskına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.
Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü IŞİD mensubu Ahmet Y. Dörttokka Caddesi'ndeki evi FETÖ mensubu olmaktan gözaltına alınıp serbest bırakılan işadamı M.Ö'den kiralamıştı.
Polis titiz bir çalışma ile o eve sabah karşı bir baskın düzenledi. Teröristler direnince çatışma çıktı. Özel Harekat polisleri eve girdi ve 5 IŞİD'li teröristi öldürdü. Öldürülen teröristler arasında evi FETÖ şüphelisinde kiralayan Ahmet Y. yoktu.
Polis şimdi Ahmet Y.'i arıyor. Bu arada hücre evi kiralamak için aracı olan 3 emlakçı da gözaltında.
Teröristlerin, Konya başta olmak üzere 4 ilde yapmayı planladıkları üzerinde duruluyor. Hücre ev dün yapılan incelemenin ardından mühürlendi.
ulusal.com.tr
Konya'da öldürülen 5 IŞİD'li teröristin kaldığı evin FETÖ'den gözaltına alınan bir iş adamına ait olduğu ortaya çıktı. Evi kiralayan terör örgütü IŞİD mensubu A.Y'nin öldürülen 5 terörist arasında olmadığı öğrenildi.
4 ilde saldırı yapmayı planlıyorlardı, Konya'da öldürüldüler. Özel harekat polislerinin operasyon yaptığı o ev FETÖ'den gözaltına alınan bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı.
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