Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 14.21'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya'nın Derebucak ilçesinde deprem oldu.



Depremin aat 14.21'de meydana geldiği belirtildi.



Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu aktarıldı.



Bu arada AFAD'a göre ise deprem 3,7 büyüklüğünde.



Depremin herhangi bir hasara yol açıp, açmadığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr