Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya'nın Derebucak ilçesinde deprem oldu.
Depremin aat 14.21'de meydana geldiği belirtildi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu aktarıldı.
Bu arada AFAD'a göre ise deprem 3,7 büyüklüğünde.
Depremin herhangi bir hasara yol açıp, açmadığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
ulusal.com.tr
Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 14.21'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya'nın Derebucak ilçesinde deprem oldu.
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