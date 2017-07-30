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Konya Derebucak'ta deprem

Konya'nın Derebucak ilçesinde saat 14.21'de 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Konya Derebucak'ta deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Konya'nın Derebucak ilçesinde deprem oldu.

Depremin aat 14.21'de meydana geldiği belirtildi.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu aktarıldı.

Bu arada AFAD'a göre ise deprem 3,7 büyüklüğünde.

Depremin herhangi bir hasara yol açıp, açmadığında dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Konya #derebucak #deprem
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