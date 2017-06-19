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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Konya, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir üsteğmen, bir teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #fetö #operasyon #Fetullahçı Terör Örgütü
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