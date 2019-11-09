Konyaaltı'nda 4 kişilik aile evinde ölü bulundu! İntihar üzerinde durulan olayla ilgili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, olayla ilgili bilgi verdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, mektup iddiasını basından takip ettiğini belirten Böcek "Bu olay gece saat 02:00 sıralarında itfaiye daire başkanlığımıza ve polise intikal etti. O saat itibariyle de müdahale edildi. Olay yerinde çalışan ekip de müşahade altına alındı." dedi.

Babanın aylardır işsiz olduğunu öğrendiklerini belirten Böcek, "Bizim belediyemizden yardım talebinde bulunmadılar. Maddiyatla ilgili bir müracaat olmamış" şeklinde konuştu.

Selim Şimşek’in aslen Erzurumlu, eşinin de Konyalı olduğunu belirten Muhittin Böcek, "Aileleri Antalya’ya geliyor" bilgisini de paylaştı.

ulusal.com.tr