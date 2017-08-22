Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ByLock iddiasıyla gözaltına alındı, telefon ve bilgisayarına el konuldu.

Habertürk'ün haberine göre, Atiker KonyasporBaşkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock' kullandığı iddiasıyla ifade verdiği öğrenildi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, emniyette ifade verdiği öğrenildi.



Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı iddia edilen Şan'ın emniyete giderek ifade verdiği kaydedildi.



Şan'ın evinde de terörle mücadele ekiplerinin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu ifade edildi. Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.



ByLock soruşturması kapsamında ifade veren Ahmet Şan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in kayınbiraderi olduğu öğrenildi.





ulusal.com.tr



