Bylock iddiasının ardından ifade veren, yurtdışı yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve ardından Konyaspor Başkanlığı'ndan istifa eden Ahmet Şan kameralar önüne çıktı.

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Ahmet Şan kendini şöyle savundu:



Ben gözaltına alınmadım, geçen hafta pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında



Avukatımı çağırdığım taktirde ifademin alınacağının söylenmesi üzerine avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullandığım 2 telefonumu, eskiden kullandığım ve imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim.



Bunun üzerine o an itibarıyla talimat verildi, evimde arama yaptırılarak 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı 3 bilgisayar incelenmek üzere alınmıştır.



YURTDIŞI YASAĞI KONDU



ifademde



Dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim üzerine tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir.



'BYLOCK İNDİRMEDİM'



Bylock programını indirmedim ve kullanmadım. Hakaret kabul ederim.



Hayatım boyuncu üstlendiğim tüm görevleri başarıyla yerine getirdim. Kimseden himaye istemedim. Elde ettiğim tüm makamların bu başarıların sonucudur. Babamdan bana ve torununa kalan bir daire, eşim, oğlum ve şahsıma ait 1 daire, eşime ait bir dükkan ve alt segmentten birer arabamız bulunmaktadır.



Üzerime kayıtlı başka bir gayrimenkul bulunmamaktadır.



2006'da ortaklığından ayrıldığım şirket haricinde hiçbir şirkette ortaklığım yoktur. Cevabını veremeyeceğim hiçbir faaliyette bulunmadım.



Yargısız infaz yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağım. Ben gözaltına alınmadım, geçen hafta pazar günü sosyal medya üzerinden şahsım hakkında Bylock kullanıcısı iddiası içeren bir tweet hakında suç duyurusu için 21 Ağustos pazartesi günü adliyeye gittim. Hakkımda soruşturma olduğunu ve 2015 yılı Haziran ayına kadar çalıştığım şirket üzerinde kayıtlı olan bir telefonda 2014 yılı Eylül ayında 3 haftalık bir sürede Bylock girişi tespit edildiği iddiasını o an orada öğrendim.Avukatımı çağırdığım taktirde ifademin alınacağının söylenmesi üzerine avukatımı adliyeye çağırdım. İfademin alınması üzerine hakkımdaki suçlamaları kabul etmeyerek elimdeki kullandığım 2 telefonumu, eskiden kullandığım ve imha etmediğim 3 telefonun da evimde olduğunu ve getirebileceğimi söyledim.Bunun üzerine o an itibarıyla talimat verildi, evimde arama yaptırılarak 3 telefon ve çocuklarımın da kullandığı 3 bilgisayar incelenmek üzere alınmıştır.ifademde Konyaspor 'un 25 Ağustos cuma günü Monaco'da UEFA Avrupa Ligi çekilişini belirtmem üzerine yurtdışı yasağı konmuştur. Benim hain terör örgütü FETÖ'yle hiçbir ilgim yoktur. Ben gözaltına alınmadım, adliyeye suç duyurusunda bulunmak üzere kendim gittim.Dosya verileri ve detaylı savunma için süre istemem üzerine talebim üzerine tutuklanmadan salıverilmem gerçekleştirilmiştir.Bylock programını indirmedim ve kullanmadım. Hakaret kabul ederim.Hayatım boyuncu üstlendiğim tüm görevleri başarıyla yerine getirdim. Kimseden himaye istemedim. Elde ettiğim tüm makamların bu başarıların sonucudur. Babamdan bana ve torununa kalan bir daire, eşim, oğlum ve şahsıma ait 1 daire, eşime ait bir dükkan ve alt segmentten birer arabamız bulunmaktadır.Üzerime kayıtlı başka bir gayrimenkul bulunmamaktadır.2006'da ortaklığından ayrıldığım şirket haricinde hiçbir şirkette ortaklığım yoktur. Cevabını veremeyeceğim hiçbir faaliyette bulunmadım.Yargısız infaz yapanlarla yargı önünde hesaplaşacağım.

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