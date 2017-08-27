THY’de ‘Heroes’ yasağı
THY’de ‘Heroes’ yasağı
İstifa sonrası ilk kez konuştu
İstifa sonrası ilk kez konuştu
Maçta futbolcuya saldırı! İşte ilk görüntüler
Maçta futbolcuya saldırı! İşte ilk görüntüler
Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yılı
Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yılı

Konyaspor'da ikinci ByLock

ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’dan sonra başkan yardımcısı ve kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar adına kayıtlı telefonda da ByLock çıktı.

Konyaspor'da ikinci ByLock

Geçen ay internette, basın kartı sahibi olan ByLock kullanıcıları listesi yayınlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Konya’daki ‘Anadolu’da Bugün’ isimli gazetenin sahibi Ahmet Baydar da bu listedeydi. Konya merkezli ABK Şirketler Grubu Başkanı olan Baydar, aynı zamanda Konyaspor’un başkan yardımcılığı ve basın sözcülüğünü de yapıyor. 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Baydar, ByLock’lu hattın üzerine kayıtlı olmasına rağmen telefonun Selim Kaya adlı eski çalışanı tarafından Ankara’da kullanıldığını belirtti. Baydar, hattın şirket için alındığını ve Selim Kaya’nın da çalışanlarından biri olabileceğini ancak bu kişiyi tanımadığını ileri sürdü. 

Ahmet Baydar’ın Ağustos 2016’da Konya’daki FETÖ soruşturması kapsamında ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifadesi alınmıştı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #konyaspor #bylock #Ahmet Şan #Ahmet Baydar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
THY’de ‘Heroes’ yasağı
Sonraki Haber
Bakan Fakıbaba: Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumuna alacağız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.