Türk siyasetindeki FETÖ tartışmasında, dün söylenenler bugün unutulmaya başlandı. Bir yıl önce, Meral Akşener'i FETÖ mensuplarının desteklediğini söyleyen Koray Aydın, katıldığı bir televizyon programında Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayları" olduğunu söyledi

Bir yıl önce FETÖ mensuplarının Meral Akşener'i desteklediğini savunanan Koray Aydın, bugün Meral Akşener'in başarısı için kolları sıvadı.



Akşener ekibine katılan Aydın, 16 Mayıs 2016'da katıldığı bir televizyon programında Akşener'i destekleyen FETÖ mensupları olduğunu söylemişti.



Meral Akşener'in kuracağı partide görev almayı bekleyen Koray Aydın Fox TV'de Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.



Aydın, ikinci tura kalması takdirde Akşener'in kazanacağını iddia etti.



2016 Mayıs ayındaki programda ise Koray Aydın, FETÖ'nün Akşener'e verdiği desteğin, MHP'liler tarafından görüldüğünü söylemişti.



ulusal.com.tr