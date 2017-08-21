MHP Milletvekili Koray Aydın'ın yol haritası belli oldu. Aydın'ın Meral Akşener ekibine katılacağı öğrenildi. Salı günü yapılacak basın toplantısıyla durumun kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Ulusal Kanal'ın ulaştığı ayrıntılara göre Aydın'a, yeni partide “kurucu” ve “genel başkan yardımcılığı” görevleri verilecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bakan, Meclis Başkanvekili ve milletvekili yapılan Koray Aydın, partisinden ayrılma kararı aldı. Aydın'ın rotasını Meral Akşener ekibine doğru çevirdi.



MHP Milletvekili Koray Aydın, salı günü basın açıklaması yapacağını açıkladı. Aydın; sosyal medya hesabından "Ülkemizin ve milletimizin geleceği hakkında düşüncelerimizi ve alacağımız tavırları açıklayacağım basın toplantısına davetlisiniz.” ifadelerini kullandı. Aydın, ayrıca twitter hesabından MHP ifadesini de kaldırdı.



Ulusal Kanal, Aydın’ın Ankara’da yapacağı basın açıklamasının ayrıntılarına ulaştı. Buna göre Aydın, kendisini bugüne kadar destekleyen Bahçeli ve MHP yönetimini çok sert eleştirecek. Açıklamasında kendi ekibiyle yeni partiye geçiş yapacağını ilan edecek.



Basın açıklamasına Meral Akşener’in de katılacağı belirtiliyor. Toplantı sonrası Koray Aydın ekibinin de istifa etmesi bekleniyor.



Koray Aydın'ın istifası ile birlikte gözler olağanüstü kurultay sürecinde Aydın'a destek veren MHP'nin Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt teşkilatlarına çevrilecek.



Öte yandan Koray Aydın’ın, yeni partide yer almayacağı yönünde oluşan kanaatin taktik olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Aydın’ın bu toplantıyla yeni kurulacak partiye "hava katması" hedefleniyor.



Toplantıyla, MHP tabanını Meral Akşener'in arkasına geçmesi için etkilemek hedefleniyor. Aydın’ın tavrının taktik olduğunu düşünen MHP yönetimine göre ise kopuşlar, çok büyük ve önemli değil.



Akşener’in Aydın’a, yeni partide kurucu ve genel başkan yardımcısı sıfatı vereceği öğrenildi.



HABER: ERDEM ATAY

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