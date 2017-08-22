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Koray Aydın: Rahat olanları, rahatsız etmeye geliyoruz

Koray Aydın, MHP'den istifa kararını düzenlediği basın toplantısında açıkladı

Koray Aydın: Rahat olanları, rahatsız etmeye geliyoruz

Eski MHP Milletvekili Koray Aydın düzenlediği basın toplantısında MHP’den istifa etitğini açıkladı.

Sözlerine "Mücadele hayatımın en anlamlı ve zorlu açıklamalarından birini yapmak üzere karşınızdayım" diye başlayan  Aydın yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Bizim mücadelemiz milletin ve ülkenin yüceltilmesinden ibarettir. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak her kademede görev yapmış, Türkeş Bey’e sekreterlik ve evlatlık yapmış biriyim. MHP ve ülkücü hareketin kuruluş ilkeleri mevcut yönetim tarafında  ne yazık ki terk edilmiştir. Bizler MHP’nin sayın genel başkanına maksadını ve terbiye sınırlarını aşan tek bir söz söylemedik.Ben, yolda olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türk milletinin önüne yeni ufuklar açmaya geliyoruz. Terörün kökünü kazımaya, yoksulluğu yok etmeye ve işsizliğe çare bulmaya geliyoruz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Koray Aydın #mhp
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