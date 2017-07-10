FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 11'i tutuklu 62 sanığın yargılanmasına başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve Cezaevinde meydana gelen olaylarla dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 11'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda görülen duruşmaya 11 tutuklu, 45 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitlerinin yapıldığı duruşmada, iddianame özeti okundu.



Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.



Ceza istemleri



İddianamede, 11'i rütbeli 62 asker sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Müşteki Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili tutuklu 11 rütbeli sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 12 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



Yanlış cezaevine gidilmiş



Hadımköy Cezaevi'ni kontrol altında tutmakla görevlendirilen şüpheliler eski binbaşı Erhan Savur ile eski yüzbaşılar Kenan Keskin ve Münür Sözen'in, Hadımköy Kışlası yerine yanlışlıkla Hasdal Kışlası'na gittikleri anlatılan iddianamede, şüpheli Mehmet Yorgancı'nın telefon görüşmesinde şüpheli Erhan Savur'un Hasdal Kışlası'nda olduğunu öğrenmesi üzerine yanlış yerde olduklarını ve Hadımköy Kışlası'na gelmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.



Müşteki Bekiroğlu'nu Hadımköy Kışlası'na getiren şüphelilerin, Mehmet Erol ve Arif Yıldırım ile tanık başçavuş Ümit Koyuncu'nun yanına giderek, ''Başçavuşum TSK yönetime el koydu, kapıları aç, emir veriyorum." diyerek tutukluların geleceğini ve cezaevi kapısını açmasını söyledikleri belirtilen iddianamede, Koyuncu'nun böyle bir şeyin mümkün olmadığını, cezaevi müdürü ve savcısını araması gerektiğini aktardığı kaydedildi.



İddianamede, Koyuncu'nun telefon ile durumu aktardığı Askeri Cezaevi Müdür Vekili Bahadır Selvi'nin olaydan haberinin olmadığını, nöbetçi savcıyı arayarak durumu öğreneceğini ve kendisine döneceğini, bu zamana kadar kapıyı açmamasını emrettiği vurgulandı.



"Tümen komutanına söyleme"



Bu esnada şüpheli Mehmet Yorgancı'nın telefonla Bahadır Selvi'ye "Bahadır, tutuklular gelecek, burayı açtırmanız lazım fakat Tümen Komutanı Kemal Başak'a söyleme." dediği anlatılan iddianamede, ''Bu konuşmadan bir süre sonra şüpheli Mehmet Yorgancı, Koyuncu'ya 'Ya Ümit Başçavuş gelenler var, sen şu kapıyı açtır.' diyerek kapının açılmasını istemiştir. Başçavuş Koyuncu'nun 'Savcım var, amirim var, açtıramam.' şeklinde karşılık vermesi üzerine şüpheli Mehmet Yorgancı 'Sen nasıl adamsın, ne laf anlamaz birisin? 1. Ordu Harekat Başkanı Eyüp Paşa aradı diyorum kapıyı aç.' şeklinde tepki göstererek, ısrarcı olmuştur.'' denildi.



İddianamede müşteki Bekiroğlu'nun getirilmesinin ardından yaşanan diyaloglar şu şekilde yer aldı:



"Şüpheli binbaşı Fatih Irmak, tanık başçavuş Koyuncu'nun yanına gelerek 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, cezaevi bölümünü aç, komutanı içeriye kapat.' şeklinde talepte bulunmuştur. Koyuncu, böyle bir şey yapamayacağını bildirmiştir. Bu sırada Koyuncu, tekrar Selvi'yi arayarak, darbe olduğunu söylediklerini, Akademi Komutanı'nı cezaevine koymak istediklerini bildirmiştir. Tanık Selvi de tutuklama müzekkeresi olup olmadığını, savcının imzalayıp imzalamadığını sormuştur. Olumsuz cevap alması üzerine tanık Ümit Koyuncu'ya müştekinin cezaevine alınmaması emrini vererek, nöbetçi savcıyı arayacağını söylemiştir. Bu sırada şüpheli Fatih Irmak, telefonu Koyuncu'dan alarak tanık Bahadır Selvi'ye 'Komutanım Genelkurmay Başkanı'nın emri ile TSK yönetime el koydu, kapama işlemi yapmamız lazım, emirlere uyun, buraya gelin.' şeklinde söylemde bulunmuştur. Selvi de gelmeyeceğini ve kanun ne diyor ise o işlemin yapılacağını söylemiştir.''



Anahtarları sakladı, yerini şüphelilere söylemeyerek yön değiştirdi



Müşteki Bekiroğlu'nun, Koyuncu tarafından cezaevine değil, dinlenme salonuna alındığı, şüphelilerin Koyuncu'ya "Bak sıkıyönetim kanunları var, kapıları açman lazım, bizim emirlerimizi dinlemek zorundasın." şeklinde ısrar ettiği ve baskı yapmaya çalıştıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin, Koyuncu'yu kovmaya çalıştığı kaydedildi. Koyuncu'nun bu sırada cezaevinin anahtarlarını saklaması için cezaevi santralinde nöbetçi olan tanık er M.K'ya emir verdiği, tanık M.K'nin da odanın anahtarı ile cezaevinin anahtarlarını çekmeceden alarak üzerinde sakladığı aktarıldı.



Şüpheliler tarafından tanık er M.K'nin dışarı çıkarılmasına engel olan Koyuncu'nun, tanık ere santrale geçmesi ve kapıyı içeriden kilitlemesi emrini verdiği belirtilen iddianamede, şüpheli Erhan Savur'un cezaevi idari kısmında açık olan televizyonda darbe girişimine ilişkin haberlerin verildiğini fark etmesi üzerine televizyonun alıcısını söktüğü vurgulandı.



İddianamede, "Şüpheli Erhan Savur, tanık er M.K'ye cezaevinin anahtarlarının nerede olduğunu sormuştur. Er ise anahtarların kendisinde olmadığını, güvenlik subayının ise ne şekilde muhafaza ettiğini bilmediğini belirtmiştir. Bunun üzerine şüpheli Erhan Savur, cezaevi kapısını kontrol etmiş, kapıyı kırmak için keser aramış ve 'Anahtarları nerede saklıyorlar, yedekleri olsa da açsak.' şeklinde bir cümle sarf etmiştir." ifadesi kullanıldı.



Müşteki Tahir Bekiroğlu'nun sabah 07.00 sıralarında tanık Koyuncu'dan darbe girişiminin başarısız olduğunu öğrendiği anlatılan iddianamede, "Darbenin başarısız olmasının ardından sabaha kadar cezaevi nizamiyesinde darbeciler tarafından bekletilen Korgeneral Bekiroğlu'nun, Başçavuş Koyuncu'nun söylemlerinden cesaret alarak, kendisini rehin alan emir subayı ve astsubaylara, 'Yürüyün birliğe dönüyoruz.' dediği, onların da kalkışmanın başarısız olduğunu anladıklarından başlarını eğerek emre uydukları belirtildi.



İddianamede, Bekiroğlu ve beraberindeki şüphelilerin darbe girişimi başarısız olunca sabah saatlerinde Harp Akademileri Komutanlığı'na geldikleri anlatılarak, müşteki Bekiroğlu'nun burada şikayetçi olduğu şüphelileri polise teslim ederek, gözaltına aldırdığı aktarıldı.