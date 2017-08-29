Ulusal Kanal'ın gündeme getirdiği, anne ve bebeğinin hastanedeki ölümüyle ilgili olayda aile suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de "doktor atamalarımız daha dikkatli olarak devam edecektir" açıklaması yaptı.

İlk olarak Ulusal Kanal'ın duyurduğu Şırnak'ta anne ve bebeğin ölümüyle ilgili olayda eşini kaybeden Hüsnü Pulat suç duyurusunda bulundu.



Cizre'de 2 gün önce sancıları artan ve ambulansla devlet hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile Peyruze Pulat, karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetmişti.



Acılı Hüsnü Pulat, yaşadıklarını anlattı.



Pulut, sorumlular hakkında şuç duyurusunda bulundu.



Olayla ilgili Cizre Devlet Hastesi'nden de açıklama yapıldı.



Açıklamada "Malesef yapılan tüm müdahalelerde anne ve bebek kurtarılamamaıştır. Yaşanan olayla ilgili tüm sağlık camiası üzüntü içindedir. Doktor atamalarımız daha dikkatlı olarak devam edecektir." denildi.



Sağlık Bakanlığı ise konuyu bütün yönleriyle incelenmek üzere müfettiş görevlendirdi. Anne ve bebeğin ölümüyle ilgili yapılan incelemelerde, kadın doğum uzmanı bulundurulmamasından dolayı idari ihmal olabileceği değerlendirildi.



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