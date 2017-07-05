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Korkunç yangın NASA tarafından böyle görüntülendi

Mersin Anamur'da gün 4 süren ve 200 hektarlık ormanlık alanı kül eden yangın, Nasa'nın Aqua uydusu tarafından uzaydan fotoğraflandı.

Korkunç yangın NASA tarafından böyle görüntülendi

Fotoğraf, NASA’nın resmi internet sitesinde yer alan dünya çapındaki orman yangınları galerisinde şu bilgi notuyla yer aldı:

“Türkiye’nin Toros Dağları’ndaki yangından çıkan yoğun duman NASA’nın Aqua uydusu tarafından uzaydan görüldü.”
Fotoğrafta Kıbrıs’la neredeyse aynı büyüklükte görülen duman, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Asmaca mevkisindeki cumartesi günü ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü.

Tedbiren bazı mahalleler boşaltılırken, yangın dün öğle saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı./Hürriyet

Etiketler; #NASA #yangın #Mersin #anamur
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