Korkut Boratav: Türkiye toplumunun bu açıdan geçmiş bilançosu çok acıdır

Özelleştirmeleri eleştirdi. Kamulaştırma çağrısı yaptı.

Türk ekonomisinin yapı taşlarından olan kamu kurumlarının özelleştirilmesi devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'na göre 39 taşınmazın özelleştirilmesi onaylanmıştı.

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav devletin kamu işletmelerine ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.

Boratav, özel mülkiyetin Türkiye için ağır sonuçları olduğunu vurguladı. Hükümete uyarılar yaptı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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