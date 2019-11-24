Korkut Boratav: Türkiye toplumunun bu açıdan geçmiş bilançosu çok acıdır
Hükümetin her alanda hız kesmeden sürdürdüğü özelleştirme hamleleri ekonominin temelini çökertiyor. Kamu hizmetlerinin özele devredilmesi bir kapkaççılık olarak görülüyor. Etkili ve verimli uygulamalar için devletçilikten geçtiğini aşikar.
GÜNDEM 24.11.2019, 19:37
Özelleştirmeleri eleştirdi. Kamulaştırma çağrısı yaptı.
Türk ekonomisinin yapı taşlarından olan kamu kurumlarının özelleştirilmesi devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'na göre 39 taşınmazın özelleştirilmesi onaylanmıştı.
İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav devletin kamu işletmelerine ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.
Boratav, özel mülkiyetin Türkiye için ağır sonuçları olduğunu vurguladı. Hükümete uyarılar yaptı.
HABER: ÇİYDEM DEMİR
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