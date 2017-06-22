TOFED Başkanı Özcan, "Yolcularımız lütfen korsan otobüsleri tercih etmesinler. 2-3 aile toplanarak, ucuz bilet ve otobüs için servis otobüsleri ve öğrenci taşıyan minibüslerle yolculuk etmesinler. İstanbul'da korsan taşımacılık yaptığını tespit ettiğimiz 400-500 arasında otobüs mevcut" dedi. Öte yandan Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) tarafından yapılan açıklamada, "Lastik, sizi hem yola hem hayata bağlar. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce mutlaka lastiklerinizin hava ve diş derinliği kontrollerini yaptırın" denildi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak yolcuları, korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk yaşandığını belirtti.



Bayramdan önce otogardan günde 2 bin otobüsün çıkış yaptığını ifade eden Özcan, ''Bugün 2 bin 200, yarın 2 bin 500 ve yarından itibaren 2 bin 500'ün üzerinde otobüs otogardan çıkış yapacak. Bayram yaklaştığı için ek seferler de yapılacak.'' diye konuştu.



Birol Özcan, bayramda yola çıkan bazı yolcuların korsan otobüsleri tercih ettiklerini vurgulayarak, şunları anlattı:



''Yolcularımız lütfen korsan otobüsleri tercih etmesinler. Bu korsan otobüs işini yapanlar, Anadolu'da firma kurarak belge de alıp İstanbul'un ilçelerinden mahalle aralarından yolcu taşıyor. Örneğin Söğütlüçeşme, Haliç gibi yerlerden kalkarak taşımacılık yapıyorlar. Mahalle arasından araçlar güvensiz ve kontrolsüz şekilde kalkıyor. Buradan kalkan araçlarda lastik kontrolleri, çift şoför kontrolü olup olmadığı belli değil. Mesela otogarlardan çıkmak için T-1 belgesi mecburiyeti var. T-1 belgeli otogarlardan çıkış yapan otobüs, kontrollü kalkıyor. Trafik kontrolünden, takometreden geçiyor. Otobüs gideceği yere kadar kontrollü gidiyor. Ama korsan taşımacılıkta bunlar yok.''



Özcan, korsan taşımacılığının önüne geçmek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Özellikle belediyelerimizin, güvenlik güçlerimizin ve bakanlığımızın korsan taşımacılığın önüne geçmesi lazım. Taşımacılık yapan araçların otogarlardan kalkması lazım. Otogardan kalkan araçlar daha emniyetli." dedi.



''Aileler, servis otobüsleri ve öğrenci taşıyan minibüslerle yolculuk etmesinler''



Vatandaşların korsan taşımacılık konusunda daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Özcan, ''2-3 aile toplanarak ucuz bilet ve otobüs için servis otobüsleri ve öğrenci taşıyan minibüslerle yolculuk etmesinler. Mesela 300-500 kilometre değil, bin kilometre üzerinde seyahat ediyorlar. Daha sonra bu kontrolsüz araçlar kaza yapıyor. Vatandaşlar, korsan taşımacılığın önüne geçmek için levhası olan otogarlardan, giriş-çıkışı olan yerlerden bilet almayı tercih etsinler. Yolcularımız böyle yaparlarsa daha emniyetli istedikleri yere giderler.'' değerlendirmesinde bulundu.



Minibüslerin de çok fazla korsan taşımacılık yaptığını vurgulayan Özcan, ''Bunlar arı gibi çalışıyorlar. Bunların sayısı oldukça fazla. Ama İstanbul'da korsan taşımacılık yaptığını tespit ettiğimiz 400-500 arasında otobüs var. Bunların hepsinin listesi elimizde hazır.'' dedi.



Özcan, yolculuk yapan vatandaşların emniyet kemeri takılması konusuna itiraz ettiklerini kaydederek, yolcuların kendi güvenlikleri için bu konuya duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.



SEYAHAT ÖNCESİ LASTİK UYARISI



Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), Ramazan Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere araç lastiklerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.



Dernekten yapılan açıklamada, güvenli sürüş için öncelikli şartın doğru lastik olduğu belirtildi.



Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Lastik, güvenli bir sürüş için can simididir. Lastik, sizi hem yola hem hayata bağlar. Uygun ve doğru olmayan lastik kaza sebebidir. Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce mutlaka lastiklerinizin hava ve diş derinliği kontrollerini yaptırın. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğinizin yola bastığı alandır. O da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız. Bakım ve kontrollerini düzenli yapmalısınız. Trafik, tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürür."



Seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için yapılması gerekenler



LASİD'in açıklamasında, seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için adım adım yapılması gerekenler de sıralandı.



Açıklamada, sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:



"Düzensiz aşınmaları ve özürleri tespit edin, gereğini yapın. Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır. Unutmayın, lastiklerin hasarsız sırt deseni yola tutunmasını sağlar ve frenleme için ihtiyaç duyulan mesafeyi direkt etkileyerek hayatınızı korur. Doğru ve uygun hava basıncı basın. Lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize, aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız. Hava basıncı tercihen lastikler soğukken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir. Balans ayarını kontrol edin. Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız. Unutmayın, balans ayarı yapılmamış lastikler sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere neden olabilir."



Açıklamada, yola sabah erken saatte çıkılması, mola yerlerinin önceden belirlenmesi, uzun yolda 2 saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mola verilmesi önerisinde bulunularak, "Takip mesafesini koruyun ve şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece gündüz açık tutun ve hız limitlerine uyun. Emniyet kemerini takın ve tüm araç içindekilere de taktırın. 12 yaşın altındaki çocukları boyları ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta asla taşımayın." ifadeleri kullanıldı.