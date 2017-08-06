CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, yaklaşık 700 bin abonenin korsan olarak ifade edilen noktalardan fatura ödediğini, bu sırada fatura başına ekstra 1.5 ila 2 lira işlem ücreti alındığını belirterek, “Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Üstelik güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Avrupa Yakası başta olmak üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren perakende elektrik şirketi CK Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü Halit Bakal, aboneleri fatura öderken dikkatli olmaları konusunda uyardı.



CK Boğaziçi olarak abonelere ayda 3.5 milyon adet fatura çıkardıklarını söyleyen Bakal, “Fatura çıkartılan müşterilerimizden yaklaşık 1.5 milyonu, sayıları şu an için 238 olan Müşteri İşlem Merkezleri (MİM) üzerinden ödeme yapıyor. 860 bin müşterinin otomatik ödeme talimatı var, 230 bin müşteri de PTT’de ödüyor. 210 bin civarında müşteri Müşteri Hizmet Merkezlerinden (MÜHİM), online ve bankalardan ödüyor. Yaklaşık 700 bin müşteri ise korsan olarak ifade edilen ve sayıları 950’yi aşan noktalardan ödeme gerçekleştiriyor. Bu sırada fatura başına 1.5-2 lira işlem ücreti ödüyor. Bu da vatandaşın cebinden yılda yaklaşık 20 milyon liranın korsana gittiğini gösteriyor. Üstelik güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketiciyi mağdur edenler de var. Kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başka bir tehlike oluşturuyor” şeklinde konuştu.



HAKSIZ BEDEL



İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam müşteri işlem merkezi sayısını 238’e çıkardıklarını, yılsonuna kadar 300’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakal, korsan yapılanmalara karşı da uyarıda bulundu. İstanbul’da halen 700 bin üzerinde müşterinin, fatura ödemesini ‘korsan’ olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yaptığına işaret eden Halit Bakal, “Bizim işlem merkezlerimizde elektrik faturası ödemesi sırasında tüketiciden herhangi bir bedel alınması söz konusu değil. Müşteri geliyor gönül rahatlığı ile faturasını ödüyor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüketicilerinden haksız yere fatura başına 1.5-2 lira gibi bir bedel alınıyor” dedi.



‘MAĞDUR EDİYORLAR’



Korsan ödeme noktalarının yetkileri olmadığı halde elektrik fatura tahsilâtı yaptığına dikkat çeken Bakal sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz ile anlaşmaları bulunmayan bu noktalara yapılan ödemeler sonrasında fatura bedelinin bize geç yatırılması veya hiç ulaşmaması gibi durumlar da olabiliyor. Fatura bedeli şirketimize aktarılmadığından, müşterilerimiz aynı faturayı ikinci kez ödemek zorunda kalabiliyor. Ayrıca gecikme faizi ve elektriğinin kesilmesi de ek bir mağduriyet yaratıyor. Üstelik kart bilgilerinin çalınması tehlikesi de söz konusu. Bir masa, bir sandalye olarak ifade edebileceğimiz bu korsan noktalara karşı müşterilerimizi bir kez daha dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum.”



BİR KURUŞ FAZLA VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ



İSTANBUL Avrupa Yakası’nda 4.5 milyon müşteriye perakende elektrik satışı yaptıklarını ve ödeme noktalarının sayısını da her geçen arttırdıklarını söyleyen Bakal, “CK Boğaziçi Elektrik, müşteri hizmet merkezi (MÜHİM) ve MİM’lerle birlikte, 173 PTT ve online ödeme noktası, 450 kiosk, 26 anlaşmalı banka ile bine yakın ödeme noktasına ulaşmış bulunuyor. CK Boğaziçi olarak Nkolay’dan sonra Pratik İşlem ile başlattığımız işbirliği sonunda Müşteri İşlem Merkezi sayımız 238’e çıktı. NKolay ve Pratik İşlem işbirliği ile oluşturulan noktalarda tüketiciler güvenli ödemenin yanısıra tüm abonelik işlemlerini yapabiliyor. Yetkili ödeme noktalarında elektriğin yanısıra diğer kurum ve kuruluşlara ait fatura ödeme, para transferi ve benzeri diğer işlemleri tek çatı altında gerçekleştiriliyor. CK Boğaziçi Elektrik olarak biz müşterilerimize diyoruz ki, sen sadece elektrik faturanda yazan bedeli öde, fazladan bir kuruş vermek zorunda değilsin. Bu işlem merkezlerinin tahsilat bedelini ben senin yerine öderim” dedi.



FATURADAN SONRA ÖDEMEK İÇİN 10 GÜN SÜRE VAR



ABOENELERE fatura kesildiği günden itibaren ödemek için 10 günlük süre verildiğini dile getiren Bakal, “Burada herhangi bir gecikme zammı söz konusu değil. 11’inci günde bizde verileri olan müşterilerimize bilgilendirme amaçlı gecikmiş faturanız var diye SMS bilgisi geçiyoruz. Bir sonraki gün hala borcunu ödemeyen aboneler listesini oluşturuyoruz. Bu durumdaki müşterilere ikinci ihbar gönderiliyor. Bu sırada 7 takvim günü daha süre veriliyor. Yine ödeme yapılmazsa dağıtım şirketine borcundan dolayı elektriğin kesilmesi için bilgi gönderiliyor. Yani fatura oluştuktan sonra 18-19 günü bulan süreçler var. Eğer fatura 50 liranın altında ise elektrik kesilmiyor, yine 50 kWh’nin altı için de fatura üretmiyoruz” şeklinde konuştu.



KORSAN NOKTALARA DİKKAT!



CK Boğaziçi Elektrik’ten aldığımız bilgilere göre, korsan noktalarda şunlara dikkat etmek gerekiyor:



* Korsan ödeme noktaları nedir?



Fatura ödeme noktalarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisanslama uygulaması başlattı. Ne yazık ki bu kurala uymayan lisanssız korsan noktalar mevcut. Korsan ödeme noktaları, BDDK’dan izinsiz ve mevzuata aykırı olarak marka ismi ve logosunu kullanarak fatura tahsilatı yapıyor ve bu sırada tüketiciden fatura başına 1.5-2 lira gibi bir işlem ücreti alıyor.



* Sakıncaları neler?



Faturasını korsan noktada ödeyen vatandaşa verilen dekont yasal bir içeriğe sahip değil. Güvenli olmayan bu noktalarda vatandaşın parasını alıp hiç ödeme yapmayan ya da geç ödeyerek tüketicinin faize düşmesine neden olanlar mevcut. Bazıları fatura bedellerini toplayıp ödeme yapmadan ortadan kaybolabiliyor. Bunun yanı sıra kredi kartı ve kimlik bilgileri bu yetkisiz kurumların ellerine geçerek başka bir tehlike oluşturuyor.



* Nelere dikkat etmeli?



Aboneler ckbogazici.com.tr adresinden ve çağrı merkezinden ilgili noktanın yetkili olup olmadığı teyit edilebilir. Ayrıca ödeme noktalarının BDDK lisansı olması gerekiyor. Bu belgeye sahip olup olmadıkları sorulabilir. Eğer elektrik faturasından ek ücret talep ediyorsa bu noktalar korsan olarak nitelenebilir. Çünkü yetkili kurumlar fatura dışında tüketiciden herhangi bir bedel alamazlar.



ulusal.com.tr