Bağımsız uluslararası seyahat sitesince, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 16 korunan alana tam not verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağımsız Uluslararası Seyahat Sitesi TripAdvisor web sitesinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 16 korunan alana daha 4,5-5 yıldız arasında puan verdiği belirtildi.



Derecelendirmede 5 yıldızın en yüksek puanı temsil ettiği ve TripAdvisor'un tam not verdiği korunan alan sayısının 41'e ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, TripAdvisor'dan mükemmellik sertifikası alan yerler arasında, Beyşehir Gölü, Boraboy Gölü, İğneada Longoz Ormanları, Spil Dağı, Truva, Küre Dağları Milli Parkları ile Boraboy, Dülükbaba, Güzeldere, İncekum, Karagöl ve Yazılı Kanyon gibi tabiat parklarının yer aldığı aktarıldı.



"Yatırımlar tam not aldı"



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak gayelerinin tabiat güzelliğini, tarihi dokuyu ve ekolojik dengeyi bozmadan yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere en kaliteli hizmeti verebilmek olduğunu belirtti.



Milli ve tabiat parklarında yerli ve yabancı misafirlerin rahatça gezebilmesi, huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi maksadıyla birçok yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı 16 korunan alan daha tam not aldı. Puanlar sadece tabii güzellikler üzerinden değil, milli parklarımızda verilen hizmetler ve uygulamalarımız dikkate alınarak verilmiştir. Korunan alanlarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar tam not aldı. Türkiye'de 42 adet milli park ile 214 adet tabiat parkı bulunuyor. Bakanlık olarak parklarımızda vatandaşlarımızın rahat etmesi için gereken ne varsa yapıyoruz."

