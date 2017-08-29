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Köşeye sıkışan teröristler, sivil vatandaşları hedef alıyor

PKK'lı teröristler bölge halkını hedef alan eylemlerine devam ediyor. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu. Silah zoruyla araçtan indirilen Mula yola yakın bir yerde ağaca bağlanarak silahla öldürüldü.

Köşeye sıkışan teröristler, sivil vatandaşları hedef alıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla köşeye sıkışan teröristler, sivil vatandaşları hedef alıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristler, bir vatandaşı ağaca bağlayarak öldürdü. 

Saydamlı Mahallesi Dokuzkat mezrasında yol kesen teröristler, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Teröristler, araçtan indirdikleri Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü, ardından aracı ateşe verdi.

Yolda yanmış aracı gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Mula'nın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mula'nın kardeşinin Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, aracın da kardeşine ait olduğu öğrenildi.


ulusal.com.tr
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