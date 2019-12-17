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Kosova uyruklu 2 IŞİD üyesi ülkelerine iade edildi

Yabancı uyruklu IŞİD teröristleri ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Son olarak Kosova uyruklu 2 terörist ülkelerine gönderildi.

GÜNDEM 17.12.2019, 15:20 17.12.2019, 15:21
Kosova uyruklu 2 IŞİD üyesi ülkelerine iade edildi

İçişleri Bakanlığı yakalanan IŞİD teröristlerinin ülkelerine gönderilmeye devam ettiğini açıkladı.

Bugün Kosova uyruklu 2 IŞİD üyesi ülkelerine iade edildi.

Başta İngiltere, Belçika, Hollanda olmak üzere bazı ülkeler kendi vatandaşı olan teröristleri vatandaşlıktan çıkararak ülkelerine kabul etmeme yoluna girmişti. İçişleri Bakanlığı bunun mümkün olmadığını açıklamıştı. 

Ve bu konuda ilk adımı 11 Kasım'da atıldı. Yabancı uyruklu teröristlerin iade süreci başladı. Şu ana kadar yaklaşık 80 terörist sınır dışı edildi.


ulusal.com.tr

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