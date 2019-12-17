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''Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi''

İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.

GÜNDEM 17.12.2019, 11:45 17.12.2019, 11:47
''Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi''

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörissavaşçıların (YTS)  ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Kosova uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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