''Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi''
İçişleri Bakanlığından, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri kapsamında Kosova uyruklu 2 kişinin sınır dışı edildiği bildirildi.
GÜNDEM 17.12.2019, 11:45 17.12.2019, 11:47
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Kosova uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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