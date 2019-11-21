KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvuru tercihleri nasıl yapılır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek. Peki KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır
ÖSYM ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihlerinin başladığını belirtti. Yapılan açıklamada "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.
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