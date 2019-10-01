Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilk kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 39 maddeden oluşan teklifte, yargılamaları hızlandıracak düzenlemeler yer aldı. 5 yılın altındaki cezalar için Yargıtay yolu açan teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirilecek.

Türk hukuku ve yargısı için büyük önem taşıyan yargı reformu için ilk kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif önce komisyonda ardından da Genel Kurul'da görüşülecek.



Kritik kanun teklifinde 5 yılın altındaki cezaların Yargıtay denetime açılması öngörülüyor.



Teklif içinde ceza adalet sistemine iki yeni yargılama usulünün getirilmesi ile uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması da var.



Telif edilen düzenlemeler arasında Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın getirilmesi de yer aldı.



Teklifi Meclis Başkanlığına sunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefetin kanun teklifine sıcak baktığını belirtti.



Ak Partili Muş, Meclis Başkanlığına balık varlığını korumaya yönelik ise ayrı bir kanun teklifi sunduklarını açıkladı.



ulusal.com.tr