Körfez ülkeleri arasındaki kriz sürerken Ankara önemli bir konuğu ağırlıyor. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la bir araya gelecek. Görüşmede, bazı Arap ülkelerinin “Türk Üssü kapatılsın” talebi ve Körfez krizi ele alınacak.

Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır’ın da yer aldığı bazı Arap ülkelerinin Katar’a yönelik ambargosu devam ederken Ankara önemli bir misafiri ağırlayacak.



Katar’ın “Türk üssünü kapatın" talebini reddetmesinin ardından Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el Atiyye dün Türkiye’ye geldi.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Atiye'nin, resmi temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile yarın Bakanlık'ta bir araya gelmesi bekleniyor.



Ziyaretin Türk askerlerinin Katar'a gönderilmesinin ardından yapılması dikkat çekiyor.



Fikri Işık’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen konuk bakanın gündeminde bazı Arap ülkelerinin kapatılmasını istediği Katar’daki Türk üssü olacak. Katar ve Türkiye, üssün kapatılma talebine karşı çıkmışlardı.



Görüşmede Türkiye ile Katar arasında ortak askeri tatbikatın da masaya yatırılması belirtiliyor.





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