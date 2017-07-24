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'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Körfez bölgesinde yaşanan krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." dedi.

'Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, "Ziyaretler kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." dedi.

İbrahim Kalın, "Ziyaretler kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ile terörle mücadele gibi bölgesel meseleler ele alınmıştır. Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır. Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın #körfez #İbrahim Kalın #türkiye
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