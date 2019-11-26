Küba Ankara Büyükelçisi Nunez Ulusal Kanal'a konuştu: Buna izin vermeyeceğiz

Küba Ankara Büyükelçisi Nunez, Latin Amerika'daki yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı.

Latin Amerika, Amerika ile antiemperyalist güçler arasındaki güç mücadelesine sahne oluyor. Şili'de Amerika destekli iktidara karşı protestolar 2017 yılında başlamıştı. Venezuela ve Bolivya'da ise Washington merkezli darbe girişimi yeni hamlelerle devam ediyor. Bölgede uzun yıllardan bu yana devam eden müdahalelere direnen ülkelerin başında ise Küba geliyor.

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Latin Amerika'da yaşananların Fidel Castro dönemine benzetti.

Küba Büyükelçisi bölgedeki Amerikan müdahalesine dikkat çekti, kararlılık mesajları verdi.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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