Küba Ankara Büyükelçisi Nunez Ulusal Kanal'a konuştu: Buna izin vermeyeceğiz
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Latin Amerika'daki hareketliliğe ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Nunez, bölgede Amerikancılarla antiemperyalistler arasındaki güç mücadelesini "Amerika koloni kurmaya çalışıyor" sözleriyle özetledi. Kararlılık mesajı veren Kübalı büyükelçi, "buna izin vermeyeceğiz" dedi.
GÜNDEM 26.11.2019, 23:08
Küba Ankara Büyükelçisi Nunez, Latin Amerika'daki yaşananları Ulusal Kanal'a anlattı.
Latin Amerika, Amerika ile antiemperyalist güçler arasındaki güç mücadelesine sahne oluyor. Şili'de Amerika destekli iktidara karşı protestolar 2017 yılında başlamıştı. Venezuela ve Bolivya'da ise Washington merkezli darbe girişimi yeni hamlelerle devam ediyor. Bölgede uzun yıllardan bu yana devam eden müdahalelere direnen ülkelerin başında ise Küba geliyor.
Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Latin Amerika'da yaşananların Fidel Castro dönemine benzetti.
Küba Büyükelçisi bölgedeki Amerikan müdahalesine dikkat çekti, kararlılık mesajları verdi.
HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P