MANİSA'da cinnet getiren bir erin uyurken şehit ettiği üç askerden biri olan er Mümin Pınardağ'ın cenazesi, Bursa’da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Manisa’da Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda cinnet geçiren bir erin uyurken şehit ettiği 3 askerden biri olan er Mümin Pınardağ'ın cenazesi için Bursa'da bugün tören düzenlendi. 2 ay önce geldiği Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şoförlük yapan şehit er Pınardağ’ın cenazesi bugün öğlen merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi’ndeki Mihraplı Camii’ne getirildi. Buradaki törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Karlık, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.



TABUTUNA FENERBAHÇE FORMASI KONULDU



Musalla taşına konan şehidin tabutuna amcası tarafından, taraftarı olduğu Fenerbahçe forması bırakıldı. Acılı baba Adnan ile anne Sema Pınardağ, taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken aile gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sırasında şehidin 5 yaşındaki kardeşi Melis de olanlardan habersiz annesinin ve yakınlarının kucağında oturdu. Cenaze namazının ardından top aracına konulan şehidin cenazesi Demirtaş Mezarlığı’na defnedildi.