Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." mesajı paylaştı. Oyuncu Oktay Kaynarca da "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadelerini kullandı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) resmi Instagram hesabından da Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak "Başımız Sağolsun Tarık Ünlüoğlu" denildi

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