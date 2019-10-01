Bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim.
Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Sanat camiamızın başı sağ olsun."
EDHO'DAN BAŞSAĞLIĞI
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) resmi Instagram hesabından da Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak "Başımız Sağolsun Tarık Ünlüoğlu" denildi.
OKTAY KAYNARCA'DAN MESAJ
Oyuncu Oktay Kaynarca da "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." mesajı paylaştı. Oyuncu Oktay Kaynarca da "Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..." ifadelerini kullandı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) resmi Instagram hesabından da Tarık Ünlüoğlu'nun fotoğrafı paylaşılarak "Başımız Sağolsun Tarık Ünlüoğlu" denildi
Bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, başsağlığı mesajı yayınladı.