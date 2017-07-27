Darbeci eski Korgeneral Metin İyidil'in, yasa dışı elde edilen sahte delillerin kumpas davalarındaki soruşturma dosyalarında kullanılması talimatını verdiği ortaya çıktı. İyidil'in, 7 Kasım 2012 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği bir yazıda, "İhbar ve şikayette sunulan deliller hukuka aykırı yollardan edinilse dâhi disiplin işlemlerinde kullanılabilir" dediği belirlendi.

Darbeci eski Korgeneral Metin İyidil'in Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında sahte delillerin soruşturmaya konu olmasını sağladığı belirlendi.



Aydınlık Gazetesi'nden Seda Akyüz'ün haberine göre İyidil, 2012 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği talimat yazısında delillerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.



İyidil'in kumpasların önünü açan yazısında, “İhbar ve şikayette sunulan deliller hukuka aykırı yollardan edinilse dâhi disiplin soruşturma ve işlemlerinde kullanılabilir" dediği belirlendi.



Darbeci İyidil, sahte ihbar, ses kayıtları, görüntüler ve videoların suç şüphesi doğurması halinde değerlendirebileceği belirtilen talimat yazısında sahte delilerde ismi geçen personel hakkında idari yönden gerekli işlemlerin yapılması istendi.



Öte yandan 1 Ağustos'ta başlayacak Akıncılar Üssü davasında yargılanacak sanıkların suçtan sıyrılmak için "Suça ortak etmek” taktiği izleyeceği öğrenildi. Aydınlık gazetesinin haberine göre sanıklar, "Darbe emrini Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Paşa'dan aldık" savunması yapacak. Gazeteye bilgi veren kaynaklar, bu taktikle darbecilerin ortalığı karıştırmayı ve zaman kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



Darbeciler benzer taktiği Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin açılan davada da izlemişti. Sanıkların, o davada da ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı suça ortak etmeye çalıştığı görülmüştü.



ulusal.com.tr