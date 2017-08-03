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Kumpas mağdurlarına iade-i itibar! FETÖ'ye karşı mücadele eden subaylar terfi aldı

Yüksek Askeri Şura kararlarında kumpas davalarında yargılanıp terfi alan isimler dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tuğamiralliğe terfi edilen 14 albayın 6’sı, kumpas davalarında yargılandı. Terfi alan kumpas mağdurları arasında Hava Kuvvetlerinde 3, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 1 isim var.

Kumpas mağdurlarına iade-i itibar! FETÖ'ye karşı mücadele eden subaylar terfi aldı

FETÖ’nün kumpas davalarında hedef oldular. Ancak pes etmediler. FETÖ'cülere karşı mücadele ettiler.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarında FETÖ’nün Balyoz, Askeri casusluk kumpaslarında yargılanan isimler dikkat çekti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında terfi alarak tuğamiral olan 14 albayın 6’sı FETÖ’nün kumpaslarla hedef aldığı isimler. Kurmay Albay Ayhan Türker Koçpınar, Kurmay Albay Ayhan Gedik, Kurmay Albay Şafak Duruer, Kurmay Albay Yavuz Kılıç ve Kurmay Albay Mehmet Cem Okyay Balyoz kumpasında, Kurmay Albay Yalçın Özkütük de Askeri Casusluk kumpasında yargılanmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde ise Askeri Casusluk kumpası sırasında tutuklanan Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ile 15 Temmuz’un ardından TSK’ya geri dönen pilot kurmay albaylar Yaşar Kadıoğlu ve Fidan Yüksel yer aldı. Darbe girişimi gecesi Tuğgeneral Semih Terzi’nin Diyarbakır’dan Ankara’ya gidişini geciktiren Pilot Kurmay Albay Özkan Edip Akgülay de terfi edilen isimler arasında.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı terfi listesinde ise Balyoz kumpasında tutuklu kalan Kurmay Albay Sami Yüksel yer aldı.  

FETÖ’cülerin kumpasıyla Poyrazköy Davası’nda hapse atılan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe de hizmet süresi iki yıl uzatılan albaylar listesinde yer alıyor.

Tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edilen 61 albay arasında Amerika destekli darbe girişimine karşı mücadele eden isimler dikkat çekiyor. Darbecilerle çatışmaya giren ve öldüğü sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala da da terfi aldı. Ala, o gece yaşadıklarını 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na anlatmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fetö #YAŞ #kumpas
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