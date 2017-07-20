Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz gecesi darbecilerle çarpışan 3'ü Balyoz kumpası mağduru 6 komutana ‘Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası’ verilmesini talep etti. Genelkurmay Başkanlığı’na sunulan teklif, “Jandarma artık bize bağlı değil” denilerek iade edildi, Güler bunun üzerine talebi bu kez İçişleri Bakanlığı’na iletti. Bakanlık teklifi inceliyor.

FETÖ’nün Balyoz kumpasına direndiler, 15 Temmuz’da darbecilerle çarpıştılar. 3’ü Balyoz kumpasına uğraşmış 6 komutana Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilir.



Talep Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından yapıldı. Güler, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece darbecilerle çarpışan ve kalkışmanın bastırılmasında kilit rol oynayan 6 komutana, “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilmesini talep etti.



Gazete Habertürk’ten Helin Şahin’in haberine göre, 15 Temmuz’dan 3 ay sonra Güler, teklifi Genelkurmay Başkanlığı’na sundu. Genelkurmay, “Jandarma artık bize bağlı değil” diyerek teklifi iade etti. Orgeneral Güler bunun üzerine talebi yenileyerek Ekim 2016’da İçişleri Bakanlığı’na iletti.



Bakanlığın teklifi incelediği öğrenildi. Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası “savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye atarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirilenlere” veriliyor.



Darbenin yaşandığı gece Jandarma Harekât Başkanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Balyoz kumpası dolayısıyla hapis yatan, darbe girişimi sırasında Plan ve Prensipler Başkanı olan Bursa Garnizon ve Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Balyoz kumpasında hapis yatan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Güven Şaban ve Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Aziz Yılmaz’a madalya verilmesi bekleniyor.





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