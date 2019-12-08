Kuraklığa karşı sarnıç sistemi önerisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, sıcaklıkların artıp yağışların azalması nedeniyle kuraklığın artacağı uyarısında bulundu.

İzmir'de konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, Ege Bölgesi'nde 2 bin 100 yılında yağışın yarı yarıya azalacağını belirtti.

Kadıoğlu "Bu azalan suyu bir yerden karşılamanız lazım. Şimdi burada kullandığınız teknoloji, su kullanma alışkanlıklarınız, yağmur suyu hasadı bunlar çok önemli hale geliyor. Planlarınızı öyle bir işleyeceksiniz ki, yağan yağmur sularınız akıp gitmeyecek, orada gölleye gölleye, yeraltı sularını besleye besleye gidecek. Yağmurları çatılardan, bacalardan toplayacaksınız." dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kuraklığa karşı bir ön önce sarnıç sistemine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

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