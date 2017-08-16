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Kurban Bayramı izni kimleri kapsıyor?

Özellikle idari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu. İşte o sorunun cevabı...

Kurban Bayramı izni kimleri kapsıyor?

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 ağustos tam gün, 31 Ağustos perşembe yarım gün idari tatil oldu.

Bakanlar Kurulu’nun bayram tatilini 10 gün ilan etmesi, fakat 3 günün idari tatil sayması ile birlikte soru işaretleri doğdu.

Özellikle idari tatili kimlerin kapsayacağı konusunda kafalarda soru işareti oluştu.

İşte o sorunun cevabı...

İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, idari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamıyor.

Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında 10 gün tatil yapacak.

Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da bu kapsamda kurban bayramı tatilinden faydalanabiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kurban Bayramı #tatil
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