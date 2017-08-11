Kurban Bayramı yaklaştı. Şimdi akıllardaki soru tatil 10 gün olacak mı?
Başbakan Binali Yıldırım, 10 günlük tatil için Salı günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu'nu işaret etti. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Turizmci için iyi olur" diyerek 10 günlük tatilin sinyalini verdi.
Bazıları bayram tatilinin 10 gün olmasını istiyor. Ancak bazıları için tatilin 10 gün ya da 4 gün olması bir anlam ifade etmiyor.
HABER: OĞUZ POLATBİLEK
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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