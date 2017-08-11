Bayram tatili 10 gün olacak mı? Kurban bayramı yaklaşırken bu sorunun yanıtı netleşmeye başladı. Başbakan Binali Yıldırım, salı günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu'nda karar verileceğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "turizmci için isabetli olur" diyerek 10 günlük tatilin sinyalini verdi. Vatandaşlar salı günü çıkacak kararı bekliyor.

0 0 0 0