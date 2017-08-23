Kurban bayramı yaklaşıyor, yurttaşlar kurban almak için pazarlara akın etmeye başlıyor. Fiyatlar ise belirlendi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban fiyatları hakkında konuştu. Bayraktar, yaklaşık 950 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Bayraktar, kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşanmayacağını da vurguladı.
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli oldu. Fiyatların, büyükbaşta 4 bin ila 19 bin, küçükbaşta ise 600 lirayla 2 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı. Bayraktar, kurbanlıklar için halkın ödeyeceği tutarın 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını söyledi.
Kurban bayramı yaklaşıyor, yurttaşlar kurban almak için pazarlara akın etmeye başlıyor. Fiyatlar ise belirlendi.
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