Kadın öğretmene 'uçan tekmeli' saldırı
Kadın öğretmene 'uçan tekmeli' saldırı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Wayne Rooney, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Türk şirket, Alman devini satın aldı
Türk şirket, Alman devini satın aldı

Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli oldu. Fiyatların, büyükbaşta 4 bin ila 19 bin, küçükbaşta ise 600 lirayla 2 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Açıklamayı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptı. Bayraktar, kurbanlıklar için halkın ödeyeceği tutarın 10 milyar 193 milyon lirayı bulacağını söyledi.

Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban bayramı yaklaşıyor, yurttaşlar kurban almak için pazarlara akın etmeye başlıyor. Fiyatlar ise belirlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban fiyatları hakkında konuştu. Bayraktar, yaklaşık 950 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş olmak üzere 3 milyon 950 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bayraktar, kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşanmayacağını da vurguladı.



 
HABER: HASRET KAYA
KAMERA: BARIŞ YURTERİ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #kurban fiyatları #Kurban Bayramı #Şemsi Bayraktar
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kuru incirde 78 bin ton 200 ton rekolte bekleniyor
Sonraki Haber
Kurban bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.