İstanbul'un farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarında kurbanlık satışları devam ediyor. Ulusal Kanal ekibi, bu kez Arnavutköy'de kurulan pazarı gezdi, fiyat araştırması yaptı. Pazarın genel durumu, esnaf satış azlığından vatandaş ise fiyattan şikayetçi.

Kurban bayramına 2 gün kaldı, pazarlarda beklenen hareketlilik yok.



Ulusal Kanal, İstanbul'un farklı noktalarında kurulan pazarları gezmeye devam ediyor.



Ekibimizin bu sefer ki durağı Aranavutköy Pazarı.



Büyük bir alanda kurulan pazarda canlılık yok. Sadece büyükbaş hayvanların satıldığı Arnavutköy'de fiyat 5 bin 500'den başlıyor, 17 bin liraya kadar çıkıyor.



Tonluk boğaların fiyatı ise 20 bin lira civarında.



Vatandaşlar pazarda bütçesine uygun kurbanlık bulmakta güçlük çekiyor.



Satış azlığı nedeniyle fiyat düşse de vatandaşa göre fiyat hala yüksek.



Esnaf fiyat konusunda topu hükümete atıyor.





HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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