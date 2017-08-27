Sultangazi Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen yarışmada, Murat Küsmü'nün Ağrı'da yetiştirdiği 1 tonluk "Ağrı Dağı" isimli büyükbaş hayvan birinci oldu.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen "3. En Büyük ve En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Hayvan Güzellik Yarışması"nda dereceye giren kurbanlıkların sahipleri altınla ödüllendirildi.



Esentepe Mahallesindeki Sultangazi Kurbanlık Satış Merkezi'nde kurulan podyumda 17 büyükbaş kurbanlık, İşletme Müdürü Osman Özbostan başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.



Genel görünüm, ağırlık ve besicisi ile uyumu değerlendirilen büyükbaş kurbanlıklar altınla ödüllendirildi.



Değerlendirme sonunda Murat Küsnü tarafından Ağrı'dan getirilen 1 tonluk "Ağrı Dağı" isimli büyükbaş kurbanlık birinci olurken sahibine tam altın kazandırdı. Küsnü, geçen yıl da yarışmaya katıldığını ve ikinci olduğunu belirterek, "Dana 3 yaşında, Simental cinsi ve 1 ton. Kendimize bakmadık ona baktık. Şükür şampiyonluğu aldık. 22 bin liraya satmayı düşünüyorum." dedi.



Çankırı'dan gelen Hakkı Sevdiyar'ın, üzerinde "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazan ve 15 Temmuz'da şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı pankartla süslediği bir ton 100 kilogramlık "Reis" adlı büyükbaş hayvanı ikinci oldu ve sahibi, yarım altınla ödüllendirildi.



Dördüncü olan "Yiğido" isimli 1 tonluk büyükbaş yetiştiricisi Mustafa Uludağ ile üçüncü olan "Karagülle" isimli 900 kilogramlık kurbanlığın yetiştiricisi Muharrem Vançin'e de çeyrek altın verildi.



Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Kurbanlık Satış Merkezi'nde 210 dönümlük bir arazide kurbanlık satışı ve kesimi yapıldığını, bayramın 3. gününe kadar hizmetin devam edeceğini söyledi.



Altunay, 600 çadırda 15 bin büyükbaş 5 bin de küçükbaş hayvanın satıldığını dile getirerek, "Güvenlik ekiplerimiz, temizlik ekiplerimiz, veteriner kadromuzla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Din adamlarımızla da koordineli çalışıyoruz. Hamile ve hasta hayvanların belirlenmesi hassasiyetimizle en güzel hizmeti verme gayretindeyiz." diye konuştu.