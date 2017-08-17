Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul'a gece saat 00.00'dan itibaren gelmeye başladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a gece saat 00.00'dan itibaren gelmeye başladı.



Çamlıca Gişesi'nde kurulan Havyan Sevk Kontrol Noktası'ndan geçirilen kurbanlıklar daha sonra kurban pazarlarına doğru yola çıktı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'da satılmak üzere yola çıkan kurbanlık hayvanlar saat 00.00'dan itibaren İstanbul'a gelmeye başladı. Kamyon ve TIR'lara yüklenen kurbanlık hayvanlar Çamlıca Gişesi girişine kurulan Havyan Sevk Kontrol Noktası'na geldi.



Hayvan sahipleri ellerindeki evrakları kontrol noktasındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine gösterdi. Burada kayıt altına alınan kurbanlıklar daha sonra hayvan pazarına doğru yola çıktı.