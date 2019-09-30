Şarkıcı Dodan Özer'in bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Valilik, iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Batman Valiliği, Şarkıcı Dodan Özer'in engellendiği iddialarına açıklık getirdi.



Dodan'ın bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiği öne sürüldü.



Valilik, bu iddialar üzerine açıklama yaptı. Çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi, kafenin alkol satışı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı ifade edildi.



Faaliyetten men işleminin uygulandığı duyuruldu.



ulusal.com.tr