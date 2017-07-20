Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ailesinden aldığı sanatçı kimliğini başarıyla taşıyan Harun Kolçak, değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." ifadesini kullandı.Kaynak: AA
Kurtulmuş, sanatçı Harun Kolçak'ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Kolçak'ın, yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müzik dünyasına birçok önemli yapıtlar kazandırdığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ailesinden aldığı sanatçı kimliğini başarıyla taşıyan Kolçak, değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığıdiliyorum."
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Kolçak'ın vefatına ilişkin, "Ailesinden aldığı sanatçı kimliğini başarıyla taşıyan Kolçak, değerli çalışmalarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." dedi.
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